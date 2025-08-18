Dólar e Bolsa abrem em alta com prévia do PIB e guerra na Ucrânia no radar

Ibovespa também abre em alta de 0,22%, aos 136.635 pontos. O principal índice acionário da Bolsa de Valores avança em relação ao último pregão, quando fechou praticamente estável, com tímida queda de 0,01%, aos 136.340 pontos.

No cenário doméstico, um dos destaques do dia é o dado do IBC-Br (Índice de Atividade Econômica), considerado uma prévia do PIB. O indicador aponta que, após um início de ano aquecido, a economia brasileira perdeu ritmo no segundo trimestre de 2025, com avanço de apenas 0,28% do IBC-Br no período, segundo dados divulgados pelo Banco Central. Em junho, a atividade econômica recuou 0,05%, levando o índice dessazonalizado aos 109,1 pontos — abaixo do pico de abril, de 109,9 pontos, o maior desde o início da série histórica, em 2003.

Apesar da desaceleração recente, as comparações anuais continuam positivas. A atividade de junho foi 1,4% superior à de igual mês de 2024, e o acumulado em 12 meses registra alta de 3,9%.

Os investidores também devem repercutir hoje o Boletim Focus que, pela primeira vez desde a primeira semana do ano, diminuiu a previsão da inflação. Os economistas ouvidos pelo BC esperam que o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) terminará 2025 em 4,95%, na 12ª semana consecutiva de redução da perspectiva para o aumento de preços informado no documento.

Tensão comercial entre o Brasil e o EUA também segue no radar do mercado. O governo brasileiro entrega hoje sua defesa oficial às acusações de práticas comerciais desleais feitas pelos Estados Unidos. O processo foi aberto em 15 de julho pelo USTR (Escritório do Representante Comercial dos EUA), sob a Seção 301 da Lei de Comércio de 1974, instrumento que permite a aplicação de sanções unilaterais em caso de irregularidades.

A defesa do Brasil sustenta que não há violação das normas internacionais e que as políticas adotadas são legítimas. O país é acusado pelos EUA de adotar práticas desleais no comércio digital, com destaque para o Pix, tarifas de importação, fiscalização anticorrupção, proteção à propriedade intelectual, com menção à Rua 25 de Março, em São Paulo, mercado de etanol e desmatamento ilegal. O processo segue agora para uma audiência pública marcada para os dias 2 e 3 de setembro, em Washington.