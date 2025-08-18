Famílias deixam de resgatar até R$ 50 mil de parentes mortos, diz estudo

A perda de um parente próximo não afeta apenas o emocional, mas também costuma provocar prejuízos financeiros a familiares. Em meio ao luto, brasileiros frequentemente deixam de reivindicar, em média, entre R$ 10 mil e R$ 50 mil em direitos que a pessoa falecida possuía.

O que aconteceu

O DPVAT é o ativo mais negligenciado pelas famílias. Os dados foram organizados pela Planeje Bem, plataforma especializada em planejamento sucessório e apoio no pós-perda.

A principal causa do prejuízo é o desconhecimento em torno de direitos financeiros e sociais em nome do falecido, classificados como "ativos invisíveis", segundo a diretora executiva e fundadora da Planeje Bem, Carolina Aparício. Luto, burocracia e falta de orientação financeira são outros fatores que 'motivam' o esquecimento.