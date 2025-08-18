Lula não vê interesse dos EUA de conversar sobre tarifaço, diz Haddad

Sobretaxa cobrada ao Brasil parte de um "mal-entendido", afirmou Haddad. O ministro diz não ver sentido nas tarifas de 10% aplicadas aos países da América do Sul e apenas o Brasil com a alíquota adicional de 40%. "Qual é o sentido de o governo de um país prejudicar os empresários e trabalhadores de outro, por conta de uma situação excêntrica, que cabe a outro Poder. Eles têm uma dificuldade de compreensão sobre aquilo que se passa no Brasil", disse ao mencionar as críticas ao STF (Supremo Tribunal Federal).

Ministro recordou cancelamento da reunião com o Secretário do Tesouro dos EUA. Ele ressaltou que o ministério tem todos os documentos para comprovar as tratativas e detalhou o encontro que teve com Scott Bessent em maio. "[Foi uma reunião] excelente. Agora, o que mudou de maio para julho, tem que ser perguntado para eles", destacou.

Haddad ressaltou que não falta disposição do Itamaraty para avançar nas negociações. Segundo Haddad, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, trabalha incessantemente para conquistar um canal de diálogo com a Casa Branca. "Ele foi para os Estados Unidos, sem audiência marcada, e foi recebido pelo Marco Rubio [Secretário de Estado dos EUA] e ouviu que 'não tem espaço para uma mudança agora'", revelou Haddad.

Ele disse que Trump luta contra a globalização, antes defendida pelos Estados Unidos. "Quando eles perceberam que ganharam muito, mas a China ganhou mais, decidiram melar o jogo", avaliou Haddad. Para ele, a estratégia do presidente norte-americano busca ganhar competitividade com a desvalorização do dólar no mercado global.

Reunião de Trump com o presidente da Rússia intriga Haddad. O ministro avalia que Vladimir Putin foi recebido "de tapete vermelho" nos Estados Unidos, mesmo diante das manifestações contrárias ao cessar-fogo na Ucrânia defendido pela Casa Branca. "Eu fico vendo essas coisas e acho curioso", disse Haddad ao classificar a situação como "outro padrão de relacionamento".

Foco do governo agora está na concretização do socorro aos exportadores. "A tarefa desta semana é regulamentar o plano de contingência para fazer chegar na ponta os recursos liberados e proteger o Brasil dessa agressão externa", afirmou o ministro. A proposta de ajuda foi apresentada na semana passada em forma de MP (Medida Provisória) e prevê a liberação de crédito e outros benefícios aos setores impactados pelo tarifaço.