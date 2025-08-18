PIB perde força e fecha o 2º trimestre com alta de 0,28%, diz prévia do BC

Após fechar o primeiro trimestre em patamar recorde, a atividade econômica nacional perdeu força e fechou o segundo trimestre de 2025 com alta de 0,28%, mostram dados divulgados pelo IBC-Br (Índice de Atividade Econômica). O indicador do BC (Banco Central) é conhecido por antecipar o resultado do PIB (Produto Interno Bruto), a soma de todos os bens e serviços finais produzidos no país.

Como foi o IBC-Br

Economia nacional encolheu 0,05% no mês de junho. A variação registrada leva a prévia do PIB aos 109,1 pontos na série dessazonalizada (livre de influências). O patamar aparece ligeiramente abaixo do registrado em abril (109,9 pontos), período que marca o ponto mais alto desde o início das divulgações do IBC-Br, em janeiro de 2003.

Comparações com o ano passado são positivas. Segundo o IBC-Br, o nível da atividade econômica em março é 1,4% maior do que o verificado no mesmo mês do ano passado. No acumulado em 12 meses, a alta é de 3,9%, segundo os dados do Banco Central.