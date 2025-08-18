Pagamento do INSS de agosto: veja calendário de depósitos dos benefícios

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou o calendário oficial de pagamentos referentes ao mês de agosto de 2025. Os depósitos seguirão a numeração final do benefício — desconsiderando o dígito após o traço — preservando o formato já adotado para assegurar organização e agilidade no repasse dos valores.

O que aconteceu

Para quem recebe até um salário mínimo, os pagamentos serão feitos entre 25 de agosto e 5 de setembro. Já os segurados que têm renda acima desse valor receberão entre 1º e 5 de setembro.

Atualmente, o INSS realiza mensalmente mais de 40 milhões de pagamentos, sendo cerca de 28,2 milhões destinados a beneficiários que recebem até o piso nacional e aproximadamente 12,3 milhões para aqueles com valores superiores.