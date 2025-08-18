Leilões do Itaú oferecem 345 imóveis e têm terrenos a partir de R$ 31 mil

O Banco Itaú promove três leilões nesta terça-feira, dia 19, com 345 imóveis no total.

O que aconteceu

Há opções de casas, apartamentos, terrenos e salas comerciais. Os imóveis estão divulgados nos sites de três empresas especializadas: Biasi Leilões, Frazão Leilões e Zuk Leilões.

A opção mais em conta é um lote com dois terrenos em Itaporanga D'Ajuda (SE), promovido pela Frazão Leilões. Eles têm áreas de 390 m² e 384 m² e o lance inicial é de R$ 31,9 mil.