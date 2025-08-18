Mais de 500 cidades têm Bolsa Família e Auxílio Gás unificados; veja quais

Os beneficiários estão distribuídos em cinco estados que sofreram impactos consequentes de estiagem ou enchentes. Todos os 497 municípios do Rio Grande do Sul atingidos por fortes chuvas e alagamentos são contemplados com a ação.

Em agosto, a medida garante a transferência de R$ 462,52 milhões pelo Bolsa Família e R$ 20,28 milhões pelo Auxílio Gás. Somando os valores, o repasse total é superior a R$ 482,81 milhões por meio do calendário unificado.

Quais os municípios beneficiados

Na região Sul, fortes chuvas e alagamentos afetaram o Paraná e o Rio Grande do Sul. No estado gaúcho, todos os 497 municípios são contemplados com a ação. No Paraná, a quebra do calendário escalonado beneficia as famílias que residem em quatro municípios: Céu Azul, Novo Itacolomi, Boa Vista da Aparecida e Santa Mariana.

Já no Nordeste, devido à seca acentuada, são 11 municípios em Sergipe com pagamento unificado: Canindé de São Francisco, Carira, Frei Paulo, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Glória, Pedra Mole, Pinhão, Poço Redondo, Poço Verde, Porto da Folha e Tobias Barreto.

Ao norte do mapa, são nove municípios em situação de vulnerabilidade ampliada dos Povos Yanomami. Os beneficiários que vivem em três cidades do Amazonas podem movimentar recurso no primeiro dia do calendário de pagamento: em Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira. Ainda na região Norte do país, as famílias beneficiárias de seis municípios de Roraima têm o pagamento unificado: Amajari, Alto Alegre, Boa Vista, Caracaraí, Iracema e Mucajaí.