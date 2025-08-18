O que é Seção 301? Entenda investigação de Trump e como fica o Brasil

O governo brasileiro vai encaminhar hoje aos EUA uma resposta sobre a investigação comercial aberta pela gestão de Donald Trump, que tem o Pix como um dos alvos e se baseia na Seção 301 da legislação de comércio americana.

O que é Seção 301

A Seção 301 é uma ferramenta de política comercial dos EUA para investigar supostas práticas comerciais desleais. O governo norte-americano pode iniciar investigações sobre barreiras comerciais, políticas tarifárias e até restrições digitais, como no caso citado por Trump. A Seção 301 foi instituída pela Lei de Comércio e Tarifas de 1974 e já usada em diversas ocasiões contra países como China, Índia e nações da União Europeia.

O dispositivo permite medidas contra países considerados desleais nas trocas comerciais. Funciona como um instrumento de retaliação comercial. A Seção 301 permite que os EUA apliquem sanções como tarifas extras ou restrições de importação contra países que, segundo a avaliação americana, prejudicam suas exportações ou empresas.