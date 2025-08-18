Tarifaço: Pacote de Lula ajuda, mas não é solução definitiva, diz professor

O pacote do governo Lula (PT) para socorrer os setores afetados pelo tarifaço de Donald Trump ajuda a conter os efeitos, mas não é uma solução definitiva, analisou Marcos Jank, professor de agronegócio global do Insper, em entrevista ao Mercado Aberto de hoje, no Canal UOL.

Em termos do pacote, eu acho que ajuda um pouco, principalmente tentando preservar empregos, mas não é uma solução definitiva, porque esse aqui é um problema de tarifa internacional. A solução é resgatar a situação que existia anteriormente à tarifa.

Marcos Jank, professor de agronegócio global do Insper