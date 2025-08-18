Salário mínimo teve reajuste em 2025; veja valor atualizado do pagamento

O salário mínimo nacional foi reajustado para R$ 1.518,00 em janeiro e começou a ser creditado nas contas dos trabalhadores pela primeira vez em fevereiro.

O que aconteceu

O motivo de o pagamento ocorrer apenas neste mês, mesmo com o aumento válido desde janeiro, é que os salários referentes a um período de trabalho são depositados no mês seguinte. Dessa forma, a atualização só aparece no contracheque de fevereiro.

O salário mínimo representa o valor mensal mais baixo que um trabalhador pode receber pelo exercício de uma atividade remunerada. Ele também serve de referência para o cálculo de benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas administrados pelo governo federal.