4º lote de restituição do IR: consulta será aberta nesta semana; veja data

Quem não foi contemplado no terceiro lote da restituição do Imposto de Renda 2025 poderá verificar se está no próximo grupo a partir de 22 de agosto. Nessa data, a Receita Federal divulgará a lista de contribuintes que receberão no quarto lote, cujo pagamento está previsto para 29 de agosto.

Calendário de pagamentos da restituição do IR 2025

1º lote: 30 de maio (já pago)

2º lote: 30 de junho (já pago)

3º lote: 31 de julho (já pago)

4º lote: 29 de agosto

5º lote: 30 de setembro

Quem recebe primeiro a restituição?

A prioridade é dada aos idosos, sendo que contribuintes com 80 anos ou mais recebem antes. Em seguida, são pagos os valores para aqueles com mais de 60 anos, pessoas com deficiência ou portadores de doenças graves. Segundo a Receita, se houver empate nos critérios, quem enviou a declaração primeiro tem preferência.