Amanda Klein: Economia brasileira desacelera e 'desinflaciona'

A economia brasileira segue trazendo boas notícias e desacelerando em rota prevista pelo Banco Central, analisou a apresentadora Amanda Klein na edição do Mercado Aberto de hoje, no Canal UOL.

A economia brasileira está desacelerando e 'desinflacionando'. E isso é uma boa notícia. Eu explico por quê. Significa que a rota está dentro do previsto pelo Banco Central, que precisou aumentar a taxa de juros para 15% ao ano, a maior em duas décadas, para conter a inflação. Para isso, é preciso que a atividade econômica também esfrie um pouco.