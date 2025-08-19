Bolsa Família 2025: pagamentos de agosto já começaram; veja calendário

Os depósitos do Bolsa Família referentes a agosto já têm data definida para começar, conforme informações divulgadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

O calendário de pagamentos obedece à numeração final do NIS (Número de Identificação Social) presente no cartão do beneficiário (veja as datas abaixo).

As liberações ocorrem nos últimos dez dias úteis de cada mês, de forma escalonada. A única exceção é dezembro, quando o cronograma é antecipado para que todos recebam antes do Natal, encerrando no dia 10.