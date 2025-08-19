Quais os próximos passos na investigação comercial dos EUA contra o Brasil

Quem julga é também quem investiga. Segundo Soré, a investigação no USTR não é com um processo judicial comum. "Em um processo tem o promotor de um lado, o advogado do outro e um juiz. Aqui não é assim, quem decide é também quem investiga", diz.

Consequências

Caso a investigação não encontre problemas, ela gera pressão sobre Trump, diz professor. Se a investigação concluir que não há problemas na atuação brasileira, isso não garante que Trump vá retirar as tarifas impostas ao Brasil, mas pode ajudar a pressionar o presidente americano, diz José Niemeyer, professor de Relações Internacionais do Ibmec-RJ.

É possível que ele não retire as tarifas, mas vai ficar ruim para ele no sentido político interno. Isso pode ajudar a oposição a Trump. Os democratas vão questionar por que a administração continua punindo o Brasil, mesmo que a agência norte-americana tenha dado uma resposta favorável ao Brasil.

José Niemeyer, professor do Ibmec-RJ

Participação do Brasil é um importante recado à comunidade internacional. Ainda que as tarifas possam continuar após o processo, Niemeyer considera positiva a participação do governo brasileiro na investigação. "Mostra que o governo brasileiro está percorrendo os canais institucionais para a resolução de controvérsias. Não partimos para uma postura cesarista do presidente Trump, resolvemos as questões de forma institucional", diz.

O que é a Seção 301

A Seção 301 é uma ferramenta de política comercial dos EUA para investigar supostas práticas comerciais desleais. O governo americano pode iniciar investigações sobre barreiras comerciais, políticas tarifárias e até restrições digitais, como no caso citado por Trump. A Seção 301, instituída pela Lei de Comércio e Tarifas de 1974, já foi usada em diversas ocasiões contra países como China, Índia e nações da União Europeia.