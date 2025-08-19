Consórcios têm alta de 20% e movimentaram mais de R$ 120 bilhões em 2024

O segmento de consórcios tem crescido de forma expressiva, se destacando não só como alternativa para adquirir bens e serviços, mas também como ferramenta de inclusão financeira, alcançando pessoas que, muitas vezes, não têm acesso ao sistema bancário tradicional André Mauricio Trindade da Rocha, Chefe do Departamento de Monitoramento do Sistema Financeiro (Desig) do BC

O panorama destaca ainda o montante de valores devolvidos de Recursos Não Procurados (RNP) por meio do Sistema de Valores a Receber (SVR), com pouco mais de R$ 1,34 bilhão devolvidos em 2024 somente no Sistema de Consórcios. Apesar disso, o saldo de RNP voltou a crescer, com alta de 7,7% no ano.

Solução viável para veículos e imóveis

Os consórcios têm se destacado como uma solução viável para quem deseja adquirir bens como veículos e imóveis. Entre os benefícios, não há cobrança de juros - mas, sim, de uma taxa de administração - e existe flexibilidade na utilização da carta de crédito.

Setor tem crescimento contínuo há quase cinco anos, segundo a ABAC (Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios) divulgou em junho. Em abril, atingiu um total de 11,59 milhões de consorciados ativos — 10,1% a mais do que no mesmo mês de 2024. Comparando com janeiro de 2022, o salto é de 41,2%.