Dólar sobe, e Bolsa recua 1,79% com a queda em bloco das ações dos bancos

Já o Ibovespa abriu em forte queda o pregão. Às 11h27, o principal índice acionário da Bolsa de Valores recuava 1,79%, aos 134.856 pontos, com a grande parte dos papéis em baixa, após fechar as negociações de ontem com avanço de 0,72%, aos 137.321 pontos.

Índice recua com bancos entre maiores pressões. As ações ordinárias e preferenciais do Itaú (ITUB3 e ITUB4) cedem 3,20% e 3,15%, assim como do Bradesco (BBDC3), com queda de 3,21%; Santander (SANB3), com 2,42%; Banco do Brasil (BBAS3), com recuo de 4,27% e as preferenciais do BTG (BPAC5) com baixa de 2,98%. No radar, está uma decisão do ministro Flávio Dino, do STF, de que leis e decisões estrangeiras não se aplicam a brasileiros no Brasil, o que traz incerteza sobre a aplicação da Lei Magnitsky, dos EUA, que impôs sanções ao ministro Alexandre de Moraes, também do STF.

Raízen (RAIZ4) é destaque negativo no pregão, até o momento, depois da alta de ontem. Os papéis da companhia recuava 7,83% após a Petrobras afirmar no final do dia de ontem que não há qualquer projeto ou estudo de investimento em etanol, ou distribuição com a empresa, uma joint venture entre Shell e Cosan. Na véspera, a notícia de que a estatal estudava investir na Raízen serviu como argumento para um repique nos papéis.

Petrobras também recua acompanhando a fraqueza dos preços do petróleo no exterior, onde o barril do Brent cedia 0,68%. No setor, a Brava Energia (BRAV3) recuava 3,15%, PetroReconcâvo (RECV3) caía 3,13% e Prio (PRIO3) era transacionada com declínio de 2,85%.

O mercado acompanha os efeitos da decisão do ministro Flávio Dino sobre as ordens judiciais e executivas de governos estrangeiros. O magistrado do STF (Supremo Tribunal Federal) declarou que ordens judiciais e executivas de governos estrangeiros só têm validade no Brasil se confirmadas pelo Supremo. Com isso, Dino abriu a possibilidade de o tribunal punir bancos que aplicarem as sanções financeiras contra Alexandre de Moraes, seu colega de corte, sancionado em julho com o uso da Lei Magnitsky, dos EUA.

As atenções do mercado permanecem concentradas nas negociações sobre a guerra da Ucrânia. Ontem, após uma reunião com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e líderes europeus, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que já iniciou os preparativos para uma reunião com Zelensky e o chefe da Rússia, Vladimir Putin. A articulação ocorre após um telefonema de 40 minutos entre Trump e Putin, e representa a mais direta tentativa de mediação desde o início da guerra.