EUA ampliam alcance de taxas sobre aço e alumínio para 'produtos derivados'

A norma entrou em vigor na segunda-feira, e o aviso detalhando as mudanças foi publicado no Registro Federal nesta terça-feira.

"A ação de hoje abrange turbinas eólicas e suas partes e componentes; guindastes móveis, tratores e outras máquinas pesadas; vagões, móveis, compressores e bombas, e centenas de produtos mais", disse o Departamento de Comércio.

A medida "fecha caminhos para a evasão" de tarifas, afirmou Jeffrey Kessler, subsecretário de Comércio para Indústria e Segurança, ao reiterar o objetivo de impulsionar as indústrias de aço e alumínio dos Estados Unidos.

Desde seu retorno à Casa Branca, Trump impôs uma tarifa de 10% para quase todos os parceiros comerciais de seu país, além de taxas mais altas para dezenas de economias, como a União Europeia e o Japão.

No caso do aço e alumínio, Trump determinou inicialmente uma tarifa alfandegária de 25%, antes de duplicá-la para 50% em junho.

Embora até o momento o impacto das tarifas de Trump sobre os preços para os consumidores tenha sido limitado, economistas alertaram que os efeitos completos ainda estão por vir.