INSS 2025: veja calendário com as datas de pagamento de agosto

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário oficial de pagamentos referentes a agosto de 2025. Os depósitos seguirão a numeração final do benefício — sem considerar o dígito após o traço —, mantendo o formato tradicional para assegurar organização e agilidade no processo.
O que aconteceu
Para quem recebe até um salário mínimo, os repasses serão feitos entre 25 de agosto e 5 de setembro. Já os segurados com valor acima do piso terão os créditos liberados entre 1º e 5 de setembro.
Atualmente, o INSS realiza mais de 40 milhões de pagamentos mensais, sendo cerca de 28,2 milhões destinados a quem recebe o piso nacional e aproximadamente 12,3 milhões voltados a beneficiários com rendimentos superiores.
A consulta da data exata é feita observando o penúltimo número do benefício, ignorando o dígito verificador. Outras informações podem ser acessadas no site ou aplicativo Meu INSS, utilizando CPF e senha cadastrados na plataforma Gov.br.
Em caso de dúvidas, o segurado pode entrar em contato com a Central 135, que oferece atendimento eletrônico todos os dias e suporte humano no horário comercial.
Pelo aplicativo ou site do Meu INSS, também é possível emitir extratos de pagamento, conferir dados cadastrais e acessar outros serviços por meio da busca interna.
Calendário - até um salário mínimo
- Final 1: 25/08
- Final 2: 26/08
- Final 3: 27/08
- Final 4: 28/08
- Final 5: 29/08
- Final 6: 01/09
- Final 7: 02/09
- Final 8: 03/09
- Final 9: 04/09
- Final 0: 05/09
Calendário - acima de um salário mínimo
- Finais 1 e 6: 01/09
- Finais 2 e 7: 02/09
- Finais 3 e 8: 03/09
- Finais 4 e 9: 04/09
- Finais 5 e 0: 05/09
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.