INSS 2025: veja calendário com as datas de pagamento de agosto

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o calendário oficial de pagamentos referentes a agosto de 2025. Os depósitos seguirão a numeração final do benefício — sem considerar o dígito após o traço —, mantendo o formato tradicional para assegurar organização e agilidade no processo.

Para quem recebe até um salário mínimo, os repasses serão feitos entre 25 de agosto e 5 de setembro. Já os segurados com valor acima do piso terão os créditos liberados entre 1º e 5 de setembro.

Atualmente, o INSS realiza mais de 40 milhões de pagamentos mensais, sendo cerca de 28,2 milhões destinados a quem recebe o piso nacional e aproximadamente 12,3 milhões voltados a beneficiários com rendimentos superiores.