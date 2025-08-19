MEC publica regras para manutenção e renovação do Pé-de-Meia Licenciaturas

O Ministério da Educação (MEC) publicou ontem uma portaria que regulamenta os critérios de frequência e desempenho acadêmico para a manutenção e renovação da bolsa do Pé-de-Meia Licenciatura, programa para incentivar o ingresso na carreira de professor.

O que aconteceu

Para manter a bolsa de R$ 1.050 mensalmente, o aluno de nível superior deve estar com matrícula ativa no curso de licenciatura pelo qual ingressou no programa. Ele também precisa estar matriculado em, no mínimo, duas disciplinas no semestre.

Já para a renovação anual, o bolsista deve ter, em cada período, uma média aritmética simples igual ou superior à nota mínima estabelecida pela instituição de educação superior (IES) para aprovação. A média é calculada a partir das notas de todas as disciplinas cursadas no respectivo período.