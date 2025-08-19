Nada de EUA: por que ricaços estão se mudando para pequeno país europeu

Imóveis de luxo e localização privilegiada. "Junto com sua costa adriática, ofertas de imóveis de luxo e padrão de vida mediterrâneo atraente, o país tornou-se destino para investidores motivados por este estilo de vida", explicou Volek.

O movimento observado em Montenegro tem sido definido como "a grande migração da riqueza". De acordo com Volek, a recente instabilidade geopolítica, "ventos contrários" macroeconômicos e fragmentação sociopolítica aceleraram o desejo dos ultra-ricos de migrar. "À medida que as principais potências se envolvem mais diretamente [em conflitos], investidores globais estão cada vez mais levando o risco político em consideração em decisões de domicílio e de portfólio", disse à revista.

As idas e vindas dos milionários

O fluxo migratório mostra o padrão recente dos milionários na Europa. Enquanto países como Montenegro, Malta e Polônia estão apresentando aumentos consideráveis no crescimento deste público, outras partes do continente estão sofrendo com a partida de seus cidadãos ricos.

Em 2025, um país da região liderou o ranking de saída de milionários pela primeira vez em uma década. O Reino Unido está no topo da lista, e estima-se que cerca de 16,5 mil milionários deixem o território britânico este ano, totalizando cerca de US$ 91,8 bilhões (mais de R$ 496 bilhões, conforme cotação atual) em saídas.

Houve uma redução de 9% na população de milionários do Reino Unido nos últimos dez anos. A maior parte das saídas é vista como consequência do Brexit (a saída do Reino Unido da União Europeia, em 2020), a incerteza política e as mudanças fiscais para não domiciliados. "Apesar dessa onda de saída, o Reino Unido permanece um destino desejável para indivíduos de alta renda, particularmente americanos desencantados com a atual administração de Trump", disse o CEO da Henley & Partners, Juerg Steffen.