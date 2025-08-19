Salário mínimo teve valor atualizado em 2025; veja total do piso nacional

O salário mínimo nacional atualizado começou a ser creditado na conta dos trabalhadores pela primeira vez em fevereiro, já com o novo valor de R$ 1.518,00.

O que aconteceu

Isso aconteceu porque, embora o reajuste tenha entrado em vigor em janeiro, os salários referentes a cada mês são pagos no mês seguinte. Dessa forma, a correção passou a aparecer no contracheque apenas agora.

O salário mínimo corresponde ao valor mais baixo que um trabalhador pode receber por mês no exercício de atividade remunerada e serve como referência para benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas pagos pelo governo federal.