Saque-aniversário do FGTS 2025: veja calendário completo mês a mês

O cronograma do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para 2025 já foi disponibilizado pelo governo federal. As retiradas seguem a data de nascimento do trabalhador, permitindo, por exemplo, que quem nasceu em janeiro já possa efetuar o saque.
Calendário do saque-aniversário 2025
- Nascidos em janeiro: de 2 de janeiro a 31 de março de 2025
- Fevereiro: de 3 de fevereiro a 30 de abril de 2025
- Março: de 3 de março a 30 de maio de 2025
- Abril: de 1º de abril a 30 de junho de 2025
- Maio: de 2 de maio a 31 de julho de 2025
- Junho: de 2 de junho a 29 de agosto de 2025
- Julho: de 1º de julho a 30 de setembro de 2025
- Agosto: de 1º de agosto a 31 de outubro de 2025
- Setembro: de 1º de setembro a 28 de novembro de 2025
- Outubro: de 1º de outubro a 30 de dezembro de 2025
- Novembro: de 3 de novembro de 2025 a 30 de janeiro de 2026
- Dezembro: de 1º de dezembro de 2025 a 27 de fevereiro de 2026
Como funciona o saque-aniversário do FGTS
Essa modalidade é uma alternativa ao saque-rescisão e permite que o trabalhador retire parte do saldo disponível na conta do FGTS no mês do seu aniversário. Nesse formato, caso haja demissão, não será possível sacar todo o valor da conta, apenas a multa rescisória.
No modelo tradicional (saque-rescisão), o profissional desligado sem justa causa tem direito ao saldo total da conta do FGTS, acrescido da multa, quando aplicável.
O saque-aniversário é liberado no primeiro dia útil do mês de nascimento do optante e o prazo para retirar o valor é de 60 dias.
Como aderir ao saque-aniversário?
A adesão é opcional e pode ser feita pelo aplicativo ou pelo site do FGTS. É necessário indicar uma conta bancária para receber o dinheiro, que, segundo a Caixa, será depositado em até cinco dias úteis após a solicitação feita no mês de aniversário.
Também é possível, via aplicativo, solicitar o retorno ao saque-rescisão, desde que não exista contrato ativo de antecipação. Nessa situação, a mudança só terá efeito a partir do primeiro dia do 25º mês após o pedido.
Qual é o valor do saque-aniversário
O montante liberado é calculado com base em uma alíquota que varia entre 5% e 50% sobre a soma dos saldos das contas no FGTS, acrescida de uma parcela adicional, que muda conforme o saldo disponível:
- Até R$ 500: 50%, sem adicional
- De R$ 500,01 a R$ 1.000: 40% + R$ 50
- De R$ 1.000,01 a R$ 5.000: 30% + R$ 150
- De R$ 5.000,01 a R$ 10.000: 20% + R$ 650
- De R$ 10.000,01 a R$ 15.000: 15% + R$ 1.150
- De R$ 15.000,01 a R$ 20.000: 10% + R$ 1.900
- Acima de R$ 20.000,01: 5% + R$ 2.900
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.