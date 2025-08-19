Saque-aniversário do FGTS 2025: veja calendário completo mês a mês

No modelo tradicional (saque-rescisão), o profissional desligado sem justa causa tem direito ao saldo total da conta do FGTS, acrescido da multa, quando aplicável.

O saque-aniversário é liberado no primeiro dia útil do mês de nascimento do optante e o prazo para retirar o valor é de 60 dias.

Como aderir ao saque-aniversário?

A adesão é opcional e pode ser feita pelo aplicativo ou pelo site do FGTS. É necessário indicar uma conta bancária para receber o dinheiro, que, segundo a Caixa, será depositado em até cinco dias úteis após a solicitação feita no mês de aniversário.

Também é possível, via aplicativo, solicitar o retorno ao saque-rescisão, desde que não exista contrato ativo de antecipação. Nessa situação, a mudança só terá efeito a partir do primeiro dia do 25º mês após o pedido.

Qual é o valor do saque-aniversário

O montante liberado é calculado com base em uma alíquota que varia entre 5% e 50% sobre a soma dos saldos das contas no FGTS, acrescida de uma parcela adicional, que muda conforme o saldo disponível: