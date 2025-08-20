1 em 4 executivos acredita que a IA ameaça seus empregos, diz estudo

A rápida ascensão da Inteligência Artificial (IA) tem desenvolvido o cenário corporativo, mas também gerado incertezas entre líderes de empresas. É o que mostra o Talent Trends Leadership 2025, um estudo com cerca de 4 mil profissionais feito pela Page Executive, divisão da PageGroup, multinacional britânica líder em recrutamento de executivos para cargos de alto nível.

O que aconteceu

O estudo mostra que um em cada 4 executivos acredita que o uso da IA pode ser uma ameaça a seus empregos em longo prazo. "Em vez de temer a IA, os líderes devem abraçar seu potencial - e as organizações precisam tomar medidas mais claras para entender e comunicar o poder transformador que ela possui", diz Christophe Rosset, Sócio-Gerente na Bélgica e Embaixador de ESG da Page Executive.

Apesar da alta implementação, a clareza sobre o papel de longo prazo da IA na liderança também permanece imprecisa. Quase um terço (32%) dos executivos afirma que sua organização não os está preparando adequadamente para usar a ferramenta, um pouco mais do que aqueles que se sentem preparados (31%). Essa preocupação é particularmente frequente em setores como Contabilidade e Finanças, Indústria e Manufatura e Recursos Humanos.