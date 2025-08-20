4º lote da restituição do IRPF: veja data de pagamento e consulta

Quem não recebeu a restituição do Imposto de Renda 2025 no terceiro lote poderá verificar se foi incluído no próximo grupo a partir de 22 de agosto. Nessa data, a Receita Federal divulgará a lista de contribuintes do quarto lote, que terá pagamento programado para 29 de agosto.
Datas dos pagamentos da restituição do IR 2025
- 1º lote: 30 de maio (já pago)
- 2º lote: 30 de junho (já pago)
- 3º lote: 31 de julho (já pago)
- 4º lote: 29 de agosto
- 5º e último lote: 30 de setembro
Quem recebe a restituição primeiro?
O pagamento é priorizado para idosos. Inicialmente, recebem contribuintes com 80 anos ou mais. Depois, são contemplados aqueles com mais de 60 anos, pessoas com deficiência e com doenças graves. Se houver empate nos critérios, a ordem de entrega da declaração define a prioridade, conforme a Receita Federal.
Ordem de prioridade na restituição:
Idosos com 80 anos ou mais
Idosos com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência e com doenças graves
Contribuintes cuja principal fonte de renda seja o magistério
Quem utilizou a declaração pré-preenchida e optou pelo PIX para receber
Demais contribuintes
Como consultar a restituição do IRPF
Para verificar se a restituição está incluída no próximo lote, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal e preencher o formulário com CPF, data de nascimento e ano de exercício (2025).
A situação da restituição é atualizada mensalmente. Se o pagamento não estiver previsto no lote consultado e não houver pendências na declaração, aparecerá apenas a mensagem "em fila de restituição".
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.