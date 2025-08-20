Alckmin diz que EUA aliviaram tarifas a produtos com alumínio

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) entregou hoje ao Congresso o pacote que tenta amenizar os efeitos do tarifaço determinado por Donald Trump, presidente dos EUA. Ele disse que produtos com alumínio também entraram em uma lista de produtos com uma mesma tarifa mundial, aliviando parte das sanções ao Brasil.

O que aconteceu

Impacto com esse alívio deu US$ 2,6 bilhões ou 6,4% das exportações nesse setor, segundo Alckmin. O Departamento de Comércio americano incluiu todos os produtos manufaturados que levam aço, cobre ou alumínio, na Seção 232 do Ato de Expansão Comercial, que unifica essas tarifas para o mundo todo. Só o Reino Unido estaria fora dessa lista.

Como a taxa para esses produtos é igual para todos os países, o Brasil não perde competitividade. Os produtos incluem maquinário agrícola, equipamentos e motocicletas. Em sua fala, Alckmin deu um exemplo com utilidades domésticas. "O produtor que tiver aço ou alumínio passa a vigorar a [seção] 232 nessa parte do produto. Isso melhora nossa competitividade na área industrial. Se eu vendo uma máquina que tem aço, essa parte do aço nós ficamos igual ao mundo inteiro."