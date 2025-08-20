Amanda Klein: Lei Magnitsky e decisão de Dino deixam o mercado em pânico

Uma questão óbvia e juridicamente perfeita de defesa da soberania. Nada diferente do que as big techs fazem quando são acionadas no país onde atuam - como o Brasil, por exemplo - e recorrem ao país de origem, os Estados Unidos.

"Quando vinha uma ordem da justiça brasileira, argentina, boliviana, australiana pro Facebook ou antigo Twitter, eles alegavam que os dados estavam fora do país e precisavam perguntar se a matriz concordava. A matriz alegava que não podia cumprir a decisão porque a lei americana proibia."

Amanda Klein

Esta é a primeira vez que uma autoridade brasileira é sancionada pela Lei Magnitsky. A legislação foi criada em 2012 para punir cidadãos russos envolvidos em violações dos direitos humanos e corrupção.

Na visão de Rafael Mafei, professor de direito da USP, Dino dá o argumento para empresas que operam no Brasil e Estados Unidos, como bancos ou operadoras de cartão de crédito, acionarem a lei americana e eventualmente colher decisão judicial que diga que só afeta a atuação nos Estados Unidos.

Mas isso tudo leva tempo. E o mercado é ansioso. Vive o agora. E ontem pintou o cenário atual em um gráfico de volatilidade que antecipa risco e incerteza. Marcelo Bispo, economista da Onfield investimentos esclarece que "o ponto fulcral dessa discussão não é um risco imediato de colapso, mas sim insegurança jurídica que decisão do supremo traz para os bancos.