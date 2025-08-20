Auxílio Gás de agosto já começou a ser pago; veja calendário aqui

O valor pago equivale a 100% do preço médio de um botijão de 13 kg, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Em abril, por exemplo, cada família recebeu R$ 108.

Para ter direito ao auxílio, a renda mensal por integrante da família deve ser igual ou inferior a meio salário mínimo. Famílias beneficiárias do Bolsa Família ou de outros programas sociais também estão incluídas entre as elegíveis.

Os valores são creditados em contas bancárias tradicionais ou digitais. Caso o beneficiário não possua uma conta ativa, a Caixa Econômica Federal cria automaticamente uma poupança digital. O dinheiro pode ser sacado dentro do prazo de até 120 dias após a liberação.