Cursos muito longos podem ser perda de tempo na era da IA, diz ex-Google

A própria IA terá desaparecido quando você terminar o doutorado. Até mesmo coisas como a aplicação da IA à robótica já estarão resolvidas até lá. Então, ou você se dedica a algo tão específico quanto IA aplicada à biologia, que ainda está em uma fase muito inicial, ou é melhor não se dedicar a nada Jad Tarifi, fundador da primeira equipe de IA generativa do Google, ao Business Insider

Com o mundo avançando tão rápido, Jad acredita que é possível alcançar muito mais fora da universidade do que dentro dela. "Se você não tem certeza, definitivamente deve escolher o 'não' e focar em viver no mundo real. Você avançará muito mais rápido. Aprenderá muito mais. Se adaptará melhor às mudanças", defende.

O melhor caminho na era da IA

Tarifi afirma que as pessoas que desejam prosperar na era da IA devem desenvolver habilidades sociais e empatia. Isso porque, embora as ciências exatas possam ser aprendidas, a expertise no uso da IA envolve "sintonia emocional" e "bom senso".

A melhor coisa na qual você pode trabalhar é no aspecto interno. Medite. Socialize com seus amigos. Conheça-se emocionalmente Jad Tarifi

Tarifi acredita que não é necessário dominar cada detalhe para trabalhar com IA. "Eu tenho um doutorado em IA, mas não sei como funciona o último microprocessador. Por exemplo, você pode dirigir um carro, mas talvez não saiba tudo sobre ele. Mas se souber o que fazer se algo der errado, isso é suficiente", complementa.