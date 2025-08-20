Senado aprova ex-lobista da Vale para agência que julga processo da empresa

O Plenário do Senado aprovou hoje a indicação do ex-lobista da Vale José Fernando de Mendonça Gomes Júnior para uma das vagas na diretoria da ANM (Agência Nacional de Mineração), que julga processos de ao menos R$ 3,8 bilhões envolvendo a mineradora.

O que aconteceu

Gomes Júnior foi indicado pelo governo Lula. Ele recebeu 48 votos favoráveis, 10 contrários e uma abstenção após parecer favorável do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB). Ele vai ocupar a vaga de Guilherme Santana Lopes Gomes, cujo mandato terminou.

Gomes Júnior atuou como lobista da Vale por 15 anos. Ele foi gerente regional de relações governamentais da Vale no Pará e no Maranhão de 2006 a 2021, quando representava a empresa em reuniões com o governo local. Segundo reportagem da Folha, Gomes era próximo do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB). No estado, ele ocupou a secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia.