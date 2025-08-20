Brasileiros já pagaram R$ 2,5 trilhões em impostos em 2025, diz ACSP

O Impostômetro, painel instalado da sede da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), no centro da capital paulista, registrou nesta quarta-feira que os contribuintes já superaram R$ 2,5 trilhões em impostos pagos no ano de 2025.

O que aconteceu

A marca foi alcançada por volta das 10h (de Brasília) desta quarta-feira. O valor representa o total de impostos, taxas e contribuições pagos pelos contribuintes brasileiros aos governos federal, estadual e municipal desde o início do ano.

Houve um crescimento de aproximadamente 9,31% em comparação com o mesmo período do ano passado, quando o Impostômetro registrou R$ 2,287 trilhões. Ulisses Ruiz de Gamboa, economista da ACSP, explica que esse aumento foi registrado 23 dias mais cedo do que no ano passado devido a uma combinação de fatores que impulsionaram a arrecadação tributária.