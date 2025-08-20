INSS de agosto: veja calendário com datas de pagamento

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicou o calendário oficial de pagamentos referente ao mês de agosto de 2025. As liberações seguirão a ordem do número final do benefício (sem considerar o dígito verificador após o traço), mantendo o padrão já utilizado para dar mais organização e regularidade ao processo.
Para quem recebe até um salário mínimo, os depósitos serão realizados entre 25 de agosto e 5 de setembro. Já os segurados com renda superior ao piso terão os créditos liberados entre 1º e 5 de setembro.
Atualmente, o INSS efetua mais de 40 milhões de pagamentos mensais, sendo aproximadamente 28,2 milhões destinados a quem ganha até o piso nacional, enquanto cerca de 12,3 milhões são voltados a beneficiários que recebem valores acima dele.
Para saber a data exata do repasse, é preciso observar o penúltimo dígito do número do benefício, ignorando o verificador. Consultas adicionais podem ser feitas pelo site ou aplicativo Meu INSS, utilizando CPF e senha cadastrados no Gov.br.
Em caso de dúvidas, também é possível ligar para a Central 135, que funciona todos os dias com atendimento eletrônico e suporte humano durante o horário comercial.
Além disso, o app e o site do Meu INSS permitem consultar o extrato de pagamento, verificar dados pessoais e acessar diversos outros serviços por meio da barra de pesquisa.
Calendário de repasses -- até um salário mínimo
- Final 1: 25 de agosto
- Final 2: 26 de agosto
- Final 3: 27 de agosto
- Final 4: 28 de agosto
- Final 5: 29 de agosto
- Final 6: 1º de setembro
- Final 7: 2 de setembro
- Final 8: 3 de setembro
- Final 9: 4 de setembro
- Final 0: 5 de setembro
Calendário de repasses -- acima de um salário mínimo
- Finais 1 e 6: 1º de setembro
- Finais 2 e 7: 2 de setembro
- Finais 3 e 8: 3 de setembro
- Finais 4 e 9: 4 de setembro
- Finais 5 e 0: 5 de setembro
