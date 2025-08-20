INSS de agosto: veja calendário com datas de pagamento

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicou o calendário oficial de pagamentos referente ao mês de agosto de 2025. As liberações seguirão a ordem do número final do benefício (sem considerar o dígito verificador após o traço), mantendo o padrão já utilizado para dar mais organização e regularidade ao processo.

O que aconteceu

Para quem recebe até um salário mínimo, os depósitos serão realizados entre 25 de agosto e 5 de setembro. Já os segurados com renda superior ao piso terão os créditos liberados entre 1º e 5 de setembro.

Atualmente, o INSS efetua mais de 40 milhões de pagamentos mensais, sendo aproximadamente 28,2 milhões destinados a quem ganha até o piso nacional, enquanto cerca de 12,3 milhões são voltados a beneficiários que recebem valores acima dele.