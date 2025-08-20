Lei Magnitsky pode gerar efeito cascata que aflige o mercado, diz advogada

A decisão do ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), ajuda Alexandre de Moraes, mas deixa os bancos passíveis de sanções dos Estados Unidos pela Lei Magnitsky, que pode gerar um efeito cascata que preocupa o mercado, analisou Giovanna Sartório, advogada e membro da Comissão de Direito Internacional do Paraná, em entrevista ao Mercado Aberto de hoje.

Nós estamos agora realmente nesse primeiro nível de sanções, mas a legislação Magnitsky tem uma ferramenta muito mais poderosa que pode gerar um efeito cascata — e é isso que preocupa muito o mercado financeiro.