Quando cai o Bolsa Família de setembro? Veja datas de pagamento

Os pagamentos do Bolsa Família referentes a setembro já têm data definida, conforme divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

O calendário segue o último dígito do NIS (Número de Identificação Social), presente no cartão do beneficiário, e é organizado em etapas nos dez últimos dias úteis de cada mês. A única exceção ocorre em dezembro, quando o cronograma é adiantado para garantir a liberação antes do Natal, encerrando no dia 10.

Datas de pagamento do Bolsa Família em setembro