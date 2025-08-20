Salário mínimo 2025: veja valor atual do piso nacional após reajuste

O novo salário mínimo nacional começou a ser creditado nas contas dos trabalhadores em fevereiro, já com o valor atualizado para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

O pagamento só ocorreu em fevereiro, mesmo com o reajuste valendo desde janeiro, porque os salários são depositados no mês seguinte ao trabalhado. Dessa forma, o aumento passou a aparecer no contracheque deste mês.

O salário mínimo representa o valor mínimo mensal que um trabalhador deve receber por suas atividades remuneradas. Ele serve como base para o cálculo de benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas oferecidos pelo governo federal.