Saque-aniversário do FGTS 2025: veja calendário de pagamentos

No saque-rescisão tradicional, o trabalhador desligado sem justa causa tem direito a retirar todo o saldo da conta do FGTS, incluindo a multa, quando aplicável.

O saque-aniversário é liberado no primeiro dia útil do mês de aniversário do trabalhador, com prazo de saque de 60 dias.

Como aderir ao saque-aniversário

A adesão é opcional e deve ser feita pelo aplicativo ou site do FGTS, onde também é necessário cadastrar uma conta bancária para receber o valor. O crédito é feito em até 5 dias úteis após a solicitação, se realizada no mês de aniversário.

Também é possível voltar à modalidade saque-rescisão pelo aplicativo, desde que não haja operação de antecipação em andamento. A mudança só passa a valer no primeiro dia do 25º mês após a solicitação de retorno.

Valor do saque-aniversário

O valor é calculado com base em uma alíquota que varia de 5% a 50% sobre a soma dos saldos de todas as contas do FGTS, acrescida de uma parcela adicional que depende do saldo disponível.