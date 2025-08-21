Alckmin dá show e não baixa a cabeça nas tratativas com os EUA, diz Haddad

O ministro da Fazenda Fernando Haddad elogiou hoje a condução do vice-presidente Geraldo Alckmin nas tratativas sobre o tarifaço junto aos EUA. Segundo Haddad, Alckmin "tem dado um show de dignidade". Ele falou na cerimônia de abertura do Salão do Turismo, em São Paulo.
O que ele disse
Alckmin é experiente e não baixa a cabeça. Haddad saudou o vice-presidente Geraldo Alckmin "pela maneira digna e altiva com que ele tem lidado com um problema grave que o Brasil está enfrentando, que é essa questão externa".
O presidente Alckmin, pelo acúmulo de experiência ao longo de toda a sua vida pública, que começou como vereador até chegar à vice-presidência da República, tem dado um show de dignidade nas tratativas do Brasil com os Estados Unidos. É muito importante ter uma pessoa de cabeça erguida nos representando.
Fernando Haddad, ministro da Fazenda
É importante ter uma pessoa que "não baixa a cabeça para grito", disse Haddad. "É muito importante ter uma pessoa que não baixa a cabeça para grito e para desaforo. Uma pessoa que sabe se colocar, que sabe defender os interesses nacionais, uma pessoa que sabe a importância que o Brasil tem no mundo", disse.
Quando o turismo vai bem, é sinal que a inflação está controlada. Haddad também comentou os avanços do turismo no país, e sua relação com a situação econômica. "Quando o turismo vai bem, é sinal que o desemprego está em baixa, que a inflação está sendo controlada, é sinal que a renda do trabalhador, sobretudo das camadas até 4, 5 salários mínimos, está prosperando", disse.
Evento reúne autoridades. O evento conta também com a presença do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, do ministro do Turismo, Celso Sabino, e do secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.