Alckmin dá show e não baixa a cabeça nas tratativas com os EUA, diz Haddad

O ministro da Fazenda Fernando Haddad elogiou hoje a condução do vice-presidente Geraldo Alckmin nas tratativas sobre o tarifaço junto aos EUA. Segundo Haddad, Alckmin "tem dado um show de dignidade". Ele falou na cerimônia de abertura do Salão do Turismo, em São Paulo.

O que ele disse

Alckmin é experiente e não baixa a cabeça. Haddad saudou o vice-presidente Geraldo Alckmin "pela maneira digna e altiva com que ele tem lidado com um problema grave que o Brasil está enfrentando, que é essa questão externa".