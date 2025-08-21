Bolsa Família de setembro: confira calendário completo de pagamentos

Os repasses do Bolsa Família referentes ao mês de setembro já têm data marcada, de acordo com informações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O que aconteceu

O calendário é definido conforme o número final do NIS (Número de Identificação Social), impresso no cartão do beneficiário, e os depósitos ocorrem nos dez últimos dias úteis de cada mês. A única exceção acontece em dezembro, quando o cronograma é antecipado para que os valores sejam disponibilizados antes do Natal, com encerramento no dia 10.

Datas de pagamento em setembro