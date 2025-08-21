CEO demite funcionários que não adotaram IA na empresa: 'Agi por conta'

O CEO da Coinbase, Brian Armstron, resolveu demitir funcionários que não adotaram o uso de ferramentas de Inteligência Artificial (IA) na empresa mesmo após uma ordem sua.

O que aconteceu

"Eu agi por conta própria", disse o executivo da Coinbase, uma das maiores plataformas de troca de criptomoedas do mundo. Ele revelou o episódio durante participação no podcast "Cheeky Pint", nesta quarta-feira.

Armstrong disse que disparou uma mensagem aos funcionários enfatizando a importância da IA e dizendo que eles ainda não precisavam usar as ferramentas diariamente, mas que "pelo menos se cadastrassem até o final da semana". "Estou organizando uma reunião com todos que não o fizeram, e gostaria de entender o motivo", explicou o CEO da Coinbase.