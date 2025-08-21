Suspensão da Crefisa deve afetar só novos benefícios do INSS; o que fazer

Orientação é esperar. "O INSS tem um plano de transferência automática dos pagamentos para outra instituição financeira, mas nenhuma data foi anunciada ainda", diz Coelho. "A orientação é que os aposentados aguardem a transferência automática para outra instituição financeira, o que o INSS está organizando."

Crefisa venceu leilão de 25 dos 26 lotes regionais para operacionalizar os pagamentos. O Banco Mercantil arrematou o lote que corresponde aos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul — e que, portanto, não são afetados pela decisão de agora. Os leilões são realizados desde 2010 para cumprir determinação do TCU (Tribunal de Contas da União) para manter transparência. Os atuais contratos são válidos até o final de 2029.

Suspensão cautelar não significa rompimento do contrato. O INSS ainda avalia as denúncias que foram feitas e as explicações que serão dadas pela financeira antes de tomar uma decisão definitiva.

Reputação caiu e reclamações se acumulam. No site Reclame Aqui, que recebe queixas dos consumidores e respostas das empresas, houve 12.187 registros contra a Crefisa entre fevereiro e julho de 2025. Os principais problemas são relacionados a cobranças indevidas, juros abusivos e mau atendimento. O número é menor que o registrado no mesmo período do ano passado (15.578), mas a avaliação da reputação caiu de regular para ruim.

Menos de 60% de respostas satisfatórias. Ainda segundo a plataforma, que encaminhou os dados ao UOL, embora todas as queixas tenham sido respondidas, apenas 57,2% das respostas foram consideradas satisfatórias pelos usuários. Segundo o Ranking de Reclamações do Banco Central, no 2º trimestre deste ano, a Crefisa acumulou 854 reclamações procedentes, alta de 62% em relação aos três primeiros meses de 2025, quando foram 525 queixas.

Crefisa se disse surpresa com a suspensão. Em nota, a empresa afirmou cumprir rigorosamente seus contratos com o INSS desde 2020, sem nunca ter havido reclamação de beneficiários quanto ao não recebimento dos valores. A Crefisa também afirmou que "nenhum contrato é celebrado sem autorização dos clientes" e que menos de 5% dos beneficiários abriram conta corrente na instituição, refutando assim as acusações de coação e venda casada de produtos. A empresa ressaltou ainda que investiu mais de R$ 1 bilhão em tecnologia e modernização de seus postos de atendimento para garantir o bom funcionamento dos serviços.