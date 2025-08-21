Dólar tem leve alta e Bolsa opera em baixa com dados dos EUA no radar

Os papéis do setor bancário voltaram a cair, com exceção das preferencias do Santander. As ações ordinárias do Santander (SANB3), com direito a voto, recuam 0,40, enquanto as preferenciais (SANB4), com prioridade no recebimento de dividendos, avançam 0,50%. O movimento de queda é acompanhado pelo Banco do Brasil (BBAS3), que recua 1,41%. Os papéis ordinários e preferenciais do Itaú, (ITUB3 e ITUB4), também caem 0,21% e 0,03%, cada um. Assim como os ordinários e preferenciais do Bradesco (BBDC3 e BBDC4), que recuam 0,44%, respectivamente.

Principais referências do petróleo operam mistas. Os papéis ordinários e preferenciais da Petrobras (PETR3 e PETR4) caíam 0,12% e 0,20%, cada um. Na noite de ontem, a empresa confirmou a renúncia do presidente do Conselho de Administração da companhia, Pietro Mendes. Ele deixa o cargo e também o posto de conselheiro do colegiado. As ações da Brava Energia (BRAV3) também recuam 0,16%. Prio (PRIO3) e PetroReconcavo (RECV3), por outro lado, avançam 0,19% e 1,05%, respectivamente.

Investidores acompanham hoje a abertura do simpósio de Jackson Hole, nos Estados Unidos. O evento começa hoje e vai até sábado (23), reúne presidentes de bancos de centrais, economistas e representantes do mercado financeiro de todo mundo. As atenções se voltam ao discurso de Jerome Powell, presidente do Fed (Federal Reserve, o banco central dos EUA), marcado para amanhã sobre um possível corte de juros.

Além da atenção à política monetária, os agentes financeiros devem acompanhar os dados econômicos nos Estados Unidos. No radar do mercado estão os números do índice gerente de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de serviços. Esse indicador ajuda a mapear o ritmo de crescimento da economia americana.

Pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA somam 235 mil na semana de 16 de agosto também estão no radar. Os dados foram divulgados pelo Departamento do Trabalho do país. O resultado representou uma alta sobre a leitura da semana anterior, que foi de 224 mil.

Política brasileira no centro das atenções

Por aqui, o imbróglio envolvendo Brasil e Estados Unidos e temor de novas sanções continuam concentrando as atenções dos agentes financeiros. Ontem, o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, relator do inquérito sobre a trama golpista, alvo de sanção dos EUA com base na Lei Magnitsky, que impõe restrições a envolvidos em violações de direitos humanos, teve seu cartão de crédito de bandeira americana bloqueado. Para contornar as limitações, Moraes recebeu como alternativa um cartão nacional da Elo.