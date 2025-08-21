Alckmin chama sanções de 'injustas': 'Brasil não é problema para os EUA'

MP libera R$ 30 bilhões em crédito para as empresas. A decisão é voltada para socorrer, principalmente, os pequenos exportadores. Essas linhas de crédito não afetam o cumprimento da meta fiscal do ano.

O valor virá do FGE (Fundo Garantidor de Exportação), por intermédio do Banco do Brasil e do BNDES. Os recursos serão usados como funding para concessão de crédito permitindo taxas acessíveis.

O crédito será liberado por ordem de prioridade. Entre os critérios, estão a dependência do faturamento em relação às exportações para os EUA; tipo de produto e porte de empresa. Serão priorizados os mais afetados. As pequenas e médias empresas também poderão recorrer a fundos garantidores para acessar o crédito.

Juros das linhas de crédito não foram anunciados. "Não é possível antecipar [os juros], até porque nós vamos construir. O que é evidente é que as condições financeiras vão ser muito melhores do que se encontraria no funding em mercado", afirmou Guilherme Mello, secretário de Política Econômica da Fazenda.

O acesso às linhas estará condicionado à manutenção do número de empregos. O tempo de garantia da manutenção dos empregos ainda não foi definido e será "flexível". Segundo Mello, cada setor será "contemplado de maneira diferente" por ter "necessidades diferentes". Também foi estabelecida a implementação de um seguro para proteger as vendas internacionais, de acordo com Haddad, "o seguro é uma garantia de que os exportadores vão receber."

A medida provisória precisa de aprovação do Congresso. Texto passa a valer após a publicação no DOU (Diário Oficial da União), mas deve ser analisada e votada pelo Congresso em um prazo total de 120 dias, caso contrário, perde a validade.