INSS de agosto começa a ser pago na próxima semana; confira as datas

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou o calendário oficial de pagamentos referentes a agosto de 2025. A liberação seguirá o número final do benefício (desconsiderando o dígito após o traço), mantendo o formato já praticado para assegurar mais organização e previsibilidade no processo.
O que aconteceu
Quem recebe até um salário mínimo terá os valores creditados entre 25 de agosto e 5 de setembro. Já os aposentados e pensionistas com renda acima do piso nacional terão os depósitos efetuados entre 1º e 5 de setembro.
Atualmente, o INSS movimenta mais de 40 milhões de repasses mensais. Desses, aproximadamente 28,2 milhões destinam-se a segurados que recebem até o mínimo, enquanto cerca de 12,3 milhões vão para aqueles com rendimentos superiores.
Para confirmar a data correta de pagamento, o beneficiário deve observar o penúltimo dígito do número do benefício, sem considerar o dígito verificador. Outras consultas podem ser realizadas no site ou aplicativo Meu INSS, com login pelo Gov.br utilizando CPF e senha cadastrada.
Em caso de dúvidas, também é possível entrar em contato com a Central 135, que oferece atendimento eletrônico todos os dias e suporte por atendentes em horário comercial.
O aplicativo e o site do Meu INSS ainda permitem acessar o extrato de pagamento, verificar dados cadastrais e utilizar outros serviços disponíveis por meio da ferramenta de pesquisa.
Calendário de créditos -- até um salário mínimo
- Final 1: 25 de agosto
- Final 2: 26 de agosto
- Final 3: 27 de agosto
- Final 4: 28 de agosto
- Final 5: 29 de agosto
- Final 6: 1º de setembro
- Final 7: 2 de setembro
- Final 8: 3 de setembro
- Final 9: 4 de setembro
- Final 0: 5 de setembro
Calendário de créditos -- acima de um salário mínimo
- Finais 1 e 6: 1º de setembro
- Finais 2 e 7: 2 de setembro
- Finais 3 e 8: 3 de setembro
- Finais 4 e 9: 4 de setembro
- Finais 5 e 0: 5 de setembro
