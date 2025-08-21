INSS de agosto começa a ser pago na próxima semana; confira as datas

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou o calendário oficial de pagamentos referentes a agosto de 2025. A liberação seguirá o número final do benefício (desconsiderando o dígito após o traço), mantendo o formato já praticado para assegurar mais organização e previsibilidade no processo.

O que aconteceu

Quem recebe até um salário mínimo terá os valores creditados entre 25 de agosto e 5 de setembro. Já os aposentados e pensionistas com renda acima do piso nacional terão os depósitos efetuados entre 1º e 5 de setembro.

Atualmente, o INSS movimenta mais de 40 milhões de repasses mensais. Desses, aproximadamente 28,2 milhões destinam-se a segurados que recebem até o mínimo, enquanto cerca de 12,3 milhões vão para aqueles com rendimentos superiores.