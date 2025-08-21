INSS suspende acordo com a Crefisa após reclamações de aposentados

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) determinou a suspensão cautelar de contratos com a empresa Crefisa. Entre as motivações citadas para a decisão, aparecem as reclamações sobre dificuldade no recebimento dos benefícios, a coação para abertura de contas e a falta de estrutura nas agências bancárias.

O que aconteceu

INSS suspende contrato com a Crefisa por irregularidades. Vencedora em 25 dos 26 lotes disponíveis para o pagamento de novos benefícios a aposentados e pensionistas, a financeira não cumpriu com as normas determinadas nos contratos. Segundo o Instituto, a suspensão foi necessária para cessar as irregularidades e salvaguardar o interesse público.

Instituto rechaça práticas desconfortáveis aos beneficiários. O INSS diz não pactuar com as atitudes relatadas, especialmente contra as pessoas em situação de vulnerabilidade social. "A transparência e a segurança no atendimento são princípios irrenunciáveis na relação com os segurados", destaca.