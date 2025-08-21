Operação mira desvio de R$ 110 mi em fraudes a bancos e programas sociais

A PF (Polícia Federal) cumpre 26 mandados de prisão e 28 mandados de busca e apreensão contra uma organização criminosa que atuava para cometer fraudes bancárias e em programas sociais. O prejuízo estimado pela atuação da organização criminosa ao sistema financeiro é de R$ 110 milhões.

O que aconteceu

Operação Oasis 14 é deflagrada para desarticular fraudes. A PF afirma que os alvos da ação integram uma organização criminosa que atuava contra o sistema financeiro nacional e programas sociais. A operação acontece em parceria com a Caixa Econômica Federal em oito cidades do Rio de Janeiro e em São Paulo.

Esquema envolve mais de 330 empresas de fachada. Segundo a PF, a investigação foi iniciada em maio de 2024 e aponta a participação de seis funcionários públicos da Caixa Econômica Federal e seis profissionais de instituições bancárias privadas.