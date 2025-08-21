Pagamentos do Auxílio Gás de agosto já começaram; veja datas de depósito

O valor do benefício corresponde a 100% do preço médio de um botijão de 13 kg, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Por exemplo, em abril, cada família recebeu R$ 108.

Para ter direito ao auxílio, a renda mensal por pessoa da família deve ser igual ou inferior a meio salário mínimo. Famílias que recebem o Bolsa Família ou participam de outros programas sociais também estão entre os elegíveis.

Os recursos são depositados em contas bancárias comuns ou digitais. Caso o beneficiário não possua uma conta ativa, a Caixa Econômica Federal cria automaticamente uma poupança digital. O valor pode ser retirado em até 120 dias após a liberação.