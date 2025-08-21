Restituição do Imposto de Renda 2025: veja quando o 4º lote será pago

Quem não recebeu a restituição do Imposto de Renda 2025 no terceiro lote poderá conferir se foi incluído no próximo grupo a partir de 22 de agosto. Nessa data, a Receita Federal divulgará os contribuintes do quarto lote, que terá pagamento programado para 29 de agosto.

Cronograma de pagamento da restituição do IR 2025

1º lote: 30 de maio (já pago)

2º lote: 30 de junho (já pago)

3º lote: 31 de julho (já pago)

4º lote: 29 de agosto

5º e último lote: 30 de setembro

Quem tem prioridade no recebimento da restituição?

O pagamento é priorizado para os idosos. Inicialmente, recebem contribuintes com 80 anos ou mais. Depois, são contemplados aqueles com mais de 60 anos, pessoas com deficiência e portadores de doenças graves. Em caso de empate nos critérios, a data de envio da declaração define a ordem de recebimento, segundo a Receita Federal.