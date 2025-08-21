Ministério negocia para hotéis absorverem comida não exportada aos EUA

Ministro citou "aqueles que ficam nos EUA confabulando contra", em alusão ao deputado Eduardo Bolsonaro. Ao falar sobre o Salão do Turismo, que se inicia hoje em São Paulo, o ministro disse: "A gente vai ter muito trabalho nos próximos dias para entregar à sociedade, o que eles vão vir aqui para ver. Um Brasil alegre, Brasil feliz, Brasil produtivo, Brasil promissor, para a alegria de todos aqueles que querem o melhor para o nosso país, e não para aqueles que ficam nos Estados Unidos confabulando contra a gente", disse.

Haddad elogia Alckmin

No mesmo evento, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad disse que Alckmin não baixa a cabeça para os EUA. Haddad saudou o vice-presidente Geraldo Alckmin "pela maneira digna e altiva com que ele tem lidado com um problema grave que o Brasil está enfrentando, que é essa questão externa".

O presidente Alckmin, pelo acúmulo de experiência ao longo de toda a sua vida pública, que começou como vereador até chegar à vice-presidência da República, tem dado um show de dignidade nas tratativas do Brasil com os Estados Unidos. É muito importante ter uma pessoa de cabeça erguida nos representando.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

É importante ter uma pessoa que "não baixa a cabeça para grito", disse Haddad. "É muito importante ter uma pessoa que não baixa a cabeça para grito e para desaforo. Uma pessoa que sabe se colocar, que sabe defender os interesses nacionais, uma pessoa que sabe a importância que o Brasil tem no mundo", disse.

Evento reuniu autoridades. Além de Sabino e Haddad, estiveram no evento também o vice-presidente Geraldo Alkmin, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, o secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, dentre outras autoridades.