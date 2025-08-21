Salário mínimo 2025 teve reajuste de 7,5%; veja valor atualizado

O novo salário mínimo nacional começou a ser depositado nas contas dos trabalhadores em fevereiro, já com o valor atualizado para R$ 1.518,00.

O que aconteceu

O pagamento só foi realizado em fevereiro, apesar de o reajuste estar em vigor desde janeiro, porque os salários são creditados no mês seguinte ao trabalhado. Dessa forma, o aumento passou a constar no contracheque desse período.

O salário mínimo é o valor mínimo mensal que um trabalhador deve receber pelo seu trabalho. Ele também serve como referência para o cálculo de benefícios previdenciários, assistenciais e trabalhistas fornecidos pelo governo federal.