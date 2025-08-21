Saque-aniversário do FGTS 2025: consulte aqui o calendário

No saque-rescisão tradicional, o trabalhador demitido sem justa causa tem direito a retirar todo o saldo do FGTS, incluindo a multa, quando aplicável.

O saque-aniversário é liberado a partir do primeiro dia útil do mês de aniversário, com prazo de até 60 dias para realização do saque.

Como aderir ao saque-aniversário

A adesão é opcional e pode ser feita pelo aplicativo ou site do FGTS, onde é necessário informar uma conta bancária para receber o crédito. O valor é depositado em até 5 dias úteis após a solicitação, caso ela seja feita no mês de aniversário.

Também é possível retornar à modalidade saque-rescisão pelo aplicativo, desde que não exista operação de antecipação em andamento. A mudança passa a valer somente a partir do primeiro dia do 25º mês após a solicitação.

Valor do saque-aniversário

O montante é calculado com base em uma alíquota entre 5% e 50% sobre a soma dos saldos de todas as contas do FGTS, acrescido de uma parcela adicional, que varia conforme o saldo disponível.