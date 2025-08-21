Assine UOL
Saque-aniversário do FGTS 2025: consulte aqui o calendário

Colaboração para o UOL
Imagem ilustrativa do aplicativo do FGTS, da Caixa
Imagem ilustrativa do aplicativo do FGTS, da Caixa Imagem: Aloisio Mauricio/Fotoarena/Estadão Conteúdo

O governo federal divulgou o calendário do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para 2025. Nessa modalidade, os trabalhadores podem realizar os saques conforme o mês de nascimento, permitindo que, por exemplo, quem nasceu em janeiro já tenha acesso aos valores disponíveis.

Calendário 2025 do saque-aniversário do FGTS

  • Nascidos em janeiro: 2/01/2025 a 31/03/2025
  • Fevereiro: 3/02/2025 a 30/04/2025
  • Março: 3/03/2025 a 30/05/2025
  • Abril: 1/04/2025 a 30/06/2025
  • Maio: 2/05/2025 a 31/07/2025
  • Junho: 2/06/2025 a 29/08/2025
  • Julho: 1/07/2025 a 30/09/2025
  • Agosto: 1/08/2025 a 31/10/2025
  • Setembro: 1/09/2025 a 28/11/2025
  • Outubro: 1/10/2025 a 30/12/2025
  • Novembro: 3/11/2025 a 30/01/2026
  • Dezembro: 1/12/2025 a 27/02/2026

Como funciona o saque-aniversário

O saque-aniversário é uma opção alternativa ao saque-rescisão, permitindo que o trabalhador retire uma parcela do saldo do FGTS no mês do seu aniversário. Em caso de demissão, o saque é limitado apenas à multa rescisória, não ao saldo total da conta.

No saque-rescisão tradicional, o trabalhador demitido sem justa causa tem direito a retirar todo o saldo do FGTS, incluindo a multa, quando aplicável.

O saque-aniversário é liberado a partir do primeiro dia útil do mês de aniversário, com prazo de até 60 dias para realização do saque.

Como aderir ao saque-aniversário

A adesão é opcional e pode ser feita pelo aplicativo ou site do FGTS, onde é necessário informar uma conta bancária para receber o crédito. O valor é depositado em até 5 dias úteis após a solicitação, caso ela seja feita no mês de aniversário.

Também é possível retornar à modalidade saque-rescisão pelo aplicativo, desde que não exista operação de antecipação em andamento. A mudança passa a valer somente a partir do primeiro dia do 25º mês após a solicitação.

Valor do saque-aniversário

O montante é calculado com base em uma alíquota entre 5% e 50% sobre a soma dos saldos de todas as contas do FGTS, acrescido de uma parcela adicional, que varia conforme o saldo disponível.

Alíquotas e parcelas adicionais por faixa de saldo

  • Até R$ 500: 50%, sem parcela adicional
  • De R$ 500,01 a R$ 1.000: 40%, parcela adicional de R$ 50
  • De R$ 1.000,01 a R$ 5.000: 30%, parcela adicional de R$ 150
  • De R$ 5.000,01 a R$ 10.000: 20%, parcela adicional de R$ 650
  • De R$ 10.000,01 a R$ 15.000: 15%, parcela adicional de R$ 1.150
  • De R$ 15.000,01 a R$ 20.000: 10%, parcela adicional de R$ 1.900
  • Acima de R$ 20.000,01: 5%, parcela adicional de R$ 2.900

