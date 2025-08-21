Saque-aniversário do FGTS 2025: consulte aqui o calendário

O governo federal divulgou o calendário do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para 2025. Nessa modalidade, os trabalhadores podem realizar os saques conforme o mês de nascimento, permitindo que, por exemplo, quem nasceu em janeiro já tenha acesso aos valores disponíveis.
Calendário 2025 do saque-aniversário do FGTS
- Nascidos em janeiro: 2/01/2025 a 31/03/2025
- Fevereiro: 3/02/2025 a 30/04/2025
- Março: 3/03/2025 a 30/05/2025
- Abril: 1/04/2025 a 30/06/2025
- Maio: 2/05/2025 a 31/07/2025
- Junho: 2/06/2025 a 29/08/2025
- Julho: 1/07/2025 a 30/09/2025
- Agosto: 1/08/2025 a 31/10/2025
- Setembro: 1/09/2025 a 28/11/2025
- Outubro: 1/10/2025 a 30/12/2025
- Novembro: 3/11/2025 a 30/01/2026
- Dezembro: 1/12/2025 a 27/02/2026
Como funciona o saque-aniversário
O saque-aniversário é uma opção alternativa ao saque-rescisão, permitindo que o trabalhador retire uma parcela do saldo do FGTS no mês do seu aniversário. Em caso de demissão, o saque é limitado apenas à multa rescisória, não ao saldo total da conta.
No saque-rescisão tradicional, o trabalhador demitido sem justa causa tem direito a retirar todo o saldo do FGTS, incluindo a multa, quando aplicável.
O saque-aniversário é liberado a partir do primeiro dia útil do mês de aniversário, com prazo de até 60 dias para realização do saque.
Como aderir ao saque-aniversário
A adesão é opcional e pode ser feita pelo aplicativo ou site do FGTS, onde é necessário informar uma conta bancária para receber o crédito. O valor é depositado em até 5 dias úteis após a solicitação, caso ela seja feita no mês de aniversário.
Também é possível retornar à modalidade saque-rescisão pelo aplicativo, desde que não exista operação de antecipação em andamento. A mudança passa a valer somente a partir do primeiro dia do 25º mês após a solicitação.
Valor do saque-aniversário
O montante é calculado com base em uma alíquota entre 5% e 50% sobre a soma dos saldos de todas as contas do FGTS, acrescido de uma parcela adicional, que varia conforme o saldo disponível.
Alíquotas e parcelas adicionais por faixa de saldo
- Até R$ 500: 50%, sem parcela adicional
- De R$ 500,01 a R$ 1.000: 40%, parcela adicional de R$ 50
- De R$ 1.000,01 a R$ 5.000: 30%, parcela adicional de R$ 150
- De R$ 5.000,01 a R$ 10.000: 20%, parcela adicional de R$ 650
- De R$ 10.000,01 a R$ 15.000: 15%, parcela adicional de R$ 1.150
- De R$ 15.000,01 a R$ 20.000: 10%, parcela adicional de R$ 1.900
- Acima de R$ 20.000,01: 5%, parcela adicional de R$ 2.900
