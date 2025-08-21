Trump pode tirar o acesso do Brasil ao Swift? Ex-porta-voz dos EUA analisa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode tirar o Brasil do sistema de pagamentos internacional Swift de maneira unilateral, disse Kristina Rosales, ex-porta-voz do Departamento de Estado americano e fundadora da Kairos Public Affairs, em entrevista ao Mercado Aberto de hoje.

Eu acho que sim, tem que considerar que [Donald Trump] pode atuar unilateralmente, tirando esse acesso do Brasil a certos mercados, a certas linhas que são controladas por empresas americanas, que são também controladas e têm um peso maior por parte do governo americano.

Kristina Rosales, ex-porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos

Com a aplicação da lei Magnitsky pelos EUA contra o ministro do STF Alexandre de Moraes e a sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros, cresce o temor de que o Brasil seja alvo de novas sanções e retirado do sistema de pagamentos internacional Swift.